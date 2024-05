De Zerbi-Hammer: Jetzt ist er frei für den FC Bayern

Die Bayern sind immer noch auf der Suche nach einem Trainer für die kommende Saison. Deshalb ist weg für Topkandidat De Zerbi jetzt frei.

Er soll es wohl werden, Roberto De Zerbi (44) von England-Klub Brighton & Hove Albion . Geht es nach Bayern Sportdirektor Max Eberl sitzt er nächste Saison auf der Münchner Band.

Nach Tuchel-Absage: Jetzt soll er Bayern-Trainer werden

Weg ist frei

Jetzt ist der Weg auch ganz offiziell frei. Seit heute steht fest, De Zerbi wird morgen am letzten Premier-League-Spiel der Saison gegen Manchester United sein letztes Spiel in England coachen. Die Wege von Klub und Trainer trennen sich nämlich.

Zwei historischen Spielzeiten

Roberto De Zerbi erklärte in einer Pressemitteilung: „Ich bin sehr traurig, dass ich Brighton verlasse, aber ich bin sehr stolz auf das, was meine Spieler und Mitarbeiter mit der Unterstützung aller im Verein und unserer großartigen Fans in den vergangenen zwei historischen Spielzeiten erreicht haben.“

Schlagen die Bayern zu

