Diego Maradona hat Geburtstag!

Kaum jemand hat die Welt des Fußballs so geprägt, wie er. Doch am 30. Oktober 2020 hat Diego Maradona noch mehr als seine Fußballkarriere zu feiern: Er wird 60 Jahre alt.

Nur wenige Fußballer können auf eine so erfolgreiche Karriere zurückblicken, wie Diego Maradona. Aber auch nur wenige sind so oft mit den Regeln und Gesetzen in Konflikt geraten und haben so zahlreiche Skandale verursacht, wie er. Doch trotz der Kokain-Vorwürfe, den Verbindungen zu Prostituierten, dem Anzetteln einer Massenschlägerei, der Dopinganschuldigungen und der vereinsinternen Streits, bleibt er als Superstar der Fußballwelt in Erinnerung. 2017 wurde Diego Maradona bei einer Wahl des FourFourTwo Magazins sogar zum besten Spieler aller Zeiten ernannt.

© gettyimages

Zum Spielen geboren

Diego Armando Maradona Franco, geboren in armen Verhältnissen in Buenos Aires, widmete seine Zeit bereits in der Kindheit dem Fußball. Mit nur neun Jahren wurde seine Begabung von einem Talentscout entdeckt, der ihn zum Mitglied der Kindermannschaft des Vereins Argentinos Juniors verpflichtete. Nachdem er 1979 zum besten Spieler der Junioren-Weltmeisterschaft gekürt und zum argentinischen und südamerikanischen Fußballer des Jahres gewählt wurde, wodurch er internationale Bekanntheit erreichte, stritten sich die Großvereine regelrecht um ihn. Diego Maradona entschied sich schließlich für den Verein Boca Juniors, dem Lieblingsverein seines Vaters.

Superstar des Fußballs

Als der brasilianische Fußballspieler Pelé 1981 zurücktrat, nahm Diego Maradona mit nur 21 Jahren den Platz des ‚besten Fußballers der Welt‘ ein. Es folgten die Einberufung in die Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien und der Vereinswechsel zu großen Fußballklubs wie FC Barcelona, SSC Neapel und FC Sevilla. Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte Diego Maradona 1986 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels. Nachdem er bei insgesamt vier Weltmeisterschaften für Argentinien aufgestellt war, folgte eine 15-monatige Sperre, da ihm bei der WM 1994 die Einnahme verbotener Substanzen nachgewiesen wurde. Sein Comeback feierte Diego Maradona bei seinem alten Verein Boca Juniors. Offiziell beendete er seine Karriere zu seinem 37. Geburtstag, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Kokain zu konsumieren und ihm eine erneute Sperre drohte. Danach setzte er seine Karriere als Trainer, unter anderem der Nationalmannschaft, fort.

© gettyimages

Trotz seiner Skandale wird Diego Maradona immer zu den größten Fußballspielern der Geschichte gehören und seine spannenden Spiele und unzähligen geschossenen Tore werden immer in Erinnerung bleiben. Alles Gute zum Geburtstag, Diego Maradona!