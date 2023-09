Nur acht Monate nach seinem Rücktritt am 16. Jänner gab Beat Feuz sein "Comeback" bekannt: Der 36-jährige Speed-Spezialist aus der Schweiz wird zum TV-Experten.

Bereits ab der kommenden Weltcup-Saison wird der Abfahrts-Olympiasieger von Peking 2022 und Weltmeister von St. Moritz 2017 den Schweizer TV-Sender SRF als Experte und Co-Kommentator begleiten. Im Jänner hatte Feuz in der Schweizer Tageszeitung Blick TV-Ambitionen geäußert: "Als Ski-Experte hätte ich sicher einiges zu sagen ...". Spannend ist, dass das SRF mit Marc Berthod (40), einen früheren "Lieblingsfeind" von Feuz unter Vertrag hat. Inzwischen verstehen sich die beiden allerdings. Feuz: "Im Laufe der Zeit haben Marc und ich gemerkt, dass wir auf derselben Wellenlänge sind."

Lässt das Wetter Feuz-Premiere am Matterhorn zu?

Auf der SRF-Website meint Feuz: "Im Januar bin ich gegen die Athleten noch Rennen gefahren. Nun von einer anderen Seite dabei zu sein und die Entwicklung im Skisport weiter verfolgen zu können, reizt mich extrem."

Seine TV-Experten-Premiere soll Feuz am 11. und 12. November bei den Herren-Abfahrten in Zermatt-Cervinia geben. Das umstrittene Speed-Spektakel am Matterhorn hätte im Vorjahr zum ersten Mal in Szene gehen sollen, musste aber wegen zu warmem Wetter im Vorfeld abgesagt werden. Jetzt hoffen die Organisatoren auf einen baldigen Kälteeinbruch, nach dem es allerdings noch nicht aussieht ...