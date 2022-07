Die deutschen Damen siegen gegen Finnland 3:0 und sind unbesiegt im Viertelfinale.

London. Die DFB-Ladys gewinnen auch das dritte Gruppenspiel der EM in England! Für das deutsche Team ist es das erste Mal seit 2009, dass es keinen Punkt in der Gruppe abgibt. Damals holten sich unsere Nachbarinnen den Titel! Weltmeister Bastian Schweinsteiger: „Diese Mannschaft hat auch die Qualität dazu.“

Die Deutschen machen von Beginn an Dampf, schonen sich erst im Finish für das Österreich-Match.