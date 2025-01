Alaba genießt die Feiertage mit neuer Frisur

Kurz vor seinem Comeback überrascht David Alaba seine Follower auf Instagram mit einem besonderen Haarschnitt.

Mit einem "Happy New Year" und einem Post wünscht der ÖFB-Star seinen über 15,3 Millionen Followern auf Instagram einen guten Rutsch. Dabei gewährt David Alaba seinen Followern einen ganz privaten Einblick in die Feiertage. Der Real-Star zündet Feuerwerk, fotografiert sich mit seiner langjährigen Freundin Shalimar Heppner in luxuriösen Outfits vor dem Weihnachtsbaum und präsentiert seine neue Frisur.

Neue Frisur für die Feiertage

Zu Weihnachten hatte er eine sehr besondere Frisur. Alaba ließ sich ein Kreuz in die Haare flechten. Der 32-Jährige zeigte seine neue Haarpracht vor dem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum.

Mit der dieser Frisur wird er nicht sein Comeback feiern. In den letzten beiden Einträgen in seiner Galerie zeigt sich Alaba mit einem Kurzhaarschnitt.

Kurz vor dem Comeback

Der ÖFB-Star verletzte sich am 17. Dezember 2023 und fiel seitdem aus. Doch wie es ausschaut, steht dem Comeback von Alaba nichts im Wege. Aktuell wird das Ligaspiel gegen Las Palmas am 19. Jänner angepeilt.