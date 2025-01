Zum Neujahrsstart: Pöltls Toronto beenden Niederlagenserie

Mit einem 130:113-Sieg beenden die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl eine Serie von elf Niederlagen.

Die Toronto Raptors haben sich am Neujahrstag (Ortszeit) mit einem Sieg in der National Basketball Association (NBA) zurückgemeldet: Nach elf Niederlagen in Serie und einen Tag nach dem 71:125-Debakel bei den Boston Celtics gewannen Jakob Pöltl und Kollegen gegen die Brooklyn Nets mit 130:113. Der 29-jährige Center aus Wien steuerte zwölf Punkte, neun Rebounds, je zwei Assists und Blocks sowie einen Steal bei. Er war 33:36 Minuten im Einsatz.

Wichtiger Sieg

Die Kanadier wurden beim ersten Sieg seit 3. Dezember von Scottie Barnes angeführt, der mit 33 Zählern und 13 Rebounds bilanzierte. Für Immanuel Quickley standen nach 22 Partien Pause wegen einer Ellenbogenverletzung 21 Punkte und 15 Assists zu Buche. "Ab dem zweiten Viertel haben wir zu unserem Spielfluss gefunden und im Schlussabschnitt sind wir richtig in Fahrt gekommen", kommentierte Pöltl den Verlauf der Begegnung, nachdem Toronto mit einem 36:22 in den letzten zwölf Minuten den Sack zugemacht hatte. "Nach elf Niederlagen in Folge ist dieser Sieg wichtig für unsere Moral", fügte der heimische NBA-Pionier hinzu. Am Freitag ist Orlando Magic am Ontariosee zu Gast. Die Franchise aus Florida unterlag zu Neujahr bei den Detroit Pistons mit 96:105.

Jokic mit Triple-Double

Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Triple-Double aus 23 Punkten, 17 Rebounds und 15 Assists zu einem 139:120 gegen die Atlanta Hawks. Die New York Knicks feierten mit einem 119:103 gegen Utah Jazz den neunten Sieg hintereinander. Karl Anthony-Towns zeichnete für 31 Zähler und 21 Rebounds verantwortlich.