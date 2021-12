Alaba zeigt Herz und spendet für Aktion in Nigeria

Real-Star David Alaba zeigt sich großzügig und spendet für ein Gesundheitsprogramm in Nigeria.

Profi-Fußballer verdienen bekanntlich Millionen, einen Miniteil davon spendete David Alaba nun in Nigeria, dem Geburtsland seines Vaters George. Mit 13,3 Millionen Naira, ca. 28.500 Euro, unterstützt der Real-Star ein nigerianisches Gesundheitsprogramm. Dabei handelt es sich um den Kampf gegen öffentliche Defäkation. In Nigeria haben etwa 38 Millionen Menschen, vor allem in ländlichen Gegenden, keinen Zugang zu modernen Sanitäranlagen, was sie der Gefahr von Krankheiten aussetzt. Wichtig ist, dass die menschlichen Exkremente nicht mit der Umwelt in Kontakt kommen. Damit kann man das Wasser sauber halten und Durchfallerkrankungen verhindern.

????| David Alaba has donated N13.3 million to help curb open defecation in Nigeria. Mrs. Dabiri-Erewa, the CEO of NiDCOM confirmed & commended his efforts. @pmnewsnigeria #rmalive pic.twitter.com/Iuw9Rm7Ve0 — Madrid Zone (@theMadridZone) December 15, 2021

Projekt startet im Bundesstaat der Alaba-Vorfahren

Wie die nigerianische Nachrichtenagentur "NAN" berichtet, empfing die Direktorin von „Nigerianer in Diaspora“ (NIDCOM), Abiki Dabiri-Erewaeine, eine Delegation der Ecobank, die ihr den Scheck des Österreichers überreichte. Die NIDCOM-Chefin lobte Alaba, der auch als Botschafter von OPS-WASH (Organised Private Sector, Water, Sanitation and Hygiene, zu Deutsch: Organisierter Privatsektor, Wasser, Sanitär und Hygiene) fungiert und rief auch andere Nigerianer in der Diaspora zu ähnlichem Handeln auf.

Zudem erzählte sie, dass das Projekt im Bundesstaat Ogun gestartet wird. Laut der Direktorin stammen die Vorfahren von David Alaba von der Gegend.