Ancelotti kündigt Alaba-Weihnachtswunder an

Ein Jahr ohne David Alaba? Diese Durststrecke neigt sich endlich dem Ende zu! Real-Trainer Carlo Ancelotti macht Fans Hoffnung: Der Innenverteidiger steht kurz vor seinem Comeback und soll den "Königlichen" bald wieder zur Verfügung stehen .

Die Verletzungssorgen in der Real-Defensive bleiben groß, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels! Nachdem sich ÖFB-Kapitän David Alaba im Dezember letzten Jahres einen Kreuzbandriss zuzog und erst für Mitte Januar 2025 zurückerwartet wurde, könnte der Abwehrchef jetzt sogar früher als gedacht wieder auflaufen. „Alaba geht es sehr gut, er und Camavinga werden bald zurück sein“, ließ Real-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Getafe am Sonntag (16.15 Uhr, live im Sport24-Liveticker) aufhorchen.

Alaba Comeback gegen Sevilla?

Ein echter Paukenschlag, der Hoffnung macht! Der Österreicher hat bereits mit dem Balltraining begonnen und könnte – wenn alles optimal läuft – schon im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Sevilla (22. Dezember, 16.15 Uhr) wieder auf dem Platz stehen. Und damit nicht genug: Auch Camavinga, der sich bei der bitteren 0:2-Pleite gegen den FC Liverpool eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zuzog, arbeitet am Comeback. Diagnose: zwei Wochen Pause. Damit dürfte auch er rechtzeitig zum Sevilla-Spiel wieder fit sein.

Die Aussicht auf die Rückkehr der beiden Leistungsträger ist für Real Madrid ein echter Befreiungsschlag – die Defensive der Königlichen war zuletzt arg gebeutelt. Neben Alaba und Camavinga fehlen mit Éder Militão und Daniel Carvajal weiterhin zwei Stammspieler langfristig. Doch nun macht ausgerechnet die Vorweihnachtszeit das Unmögliche möglich: Ein „Weihnachtswunder“ im Estadio Santiago Bernabéu!