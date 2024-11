× David Alaba mit NFL-Power zum Boss-Gipfel

David Alaba (32) will heute mit dem ÖFB-Präsidium Klartext sprechen.

Heute Abend soll es im Teamhotel zur großen Aussprache zwischen dem Spielerrat (bestehend aus David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer) und der geballten ÖFB-Präsidiumsspitze kommen. Der Inhalt birgt so viel Zündstoff, dass die sportlichen Duelle in der Nations League gegen Kasachstan (Do., 14.11., 16 Uhr, ORF1) und Slowenien (So., 17.11., 18 Uhr, ORF1) in den Hintergrund rücken. Denn: Unsere Stars wollen den vom Präsidium beschlossenen Rauswurf von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold nicht akzeptieren. Neuhold gilt seit Jahren als Vertrauter unserer Stars, wenn es um das Verhandeln der Prämien geht oder die Auswahl von einem EM-Quartier.

Alaba & Sabitzer bei NFL-Hit in München

Alaba will von Madrid nach Wien fliegen, einen Zwischenstopp legte er in München ein. Gemeinsam mit Teamkollegen Marcel Sabitzer kehrten die ehemaligen Bayern-Stars in die Allianz Arena zurück, um sich den NFL-Hit Carolina Panthers gegen New York Giants nicht entgehen zu lassen. Ob sich die beiden für die heutige Aussprache in Wien einen Football-Helm ausborgen müssen, bleibt aber zu bezweifeln.

ÖFB-Boss Mitterdorfer steht unter Druck

Fakt ist: Die Atmosphäre zwischen den Spielern und den Funktionären ist angespannt. Wie Insider berichten könnte es sogar zu einem Presse-Boykott der Akteure vor dem Slowenien-Showdown am Sonntag in Wien kommen. Ein Umstand den Präsident Klaus Mitterdorfer unbedingt verhindern will.