Ein Jahr ohne Alaba - doch Mega-Comeback rückt näher

Vor genau einem Jahr, am 17. Dezember 2023, riss sich Real-Madrid-Verteidiger David Alaba im Heimspiel gegen Villarreal das vordere Kreuzband im linken Knie. 366 Tage ohne den ÖFB-Kapitän neigen sich nun dem Ende zu – und das Comeback des Jahres steht kurz bevor!

Am 17. Dezember 2023, als Real Madrid Villarreal mit 4:1 abfertigte, erlebte David Alaba wohl den bittersten Moment seiner Karriere. In der 32. Spielminute verdrehte sich der Wiener bei einem Zweikampf mit Gerard Moreno das Knie – sofort war klar: Es war ernst. Humpelnd verließ der Abwehrchef das Feld und sein langer Leidensweg begann.

Komplikationen auf dem Weg zurück

Die Rückkehr verlief alles andere als reibungslos: Nach der Kreuzbandriss-Diagnose folgte im Mai der nächste Schock. Ein weiterer operativer Eingriff war nötig, der Traum von einer EURO-Teilnahme 2024 zerplatzte. Alaba konnte das ÖFB-Team nur als „Non-Playing Captain“ von der Seitenlinie aus unterstützen, und auch die geplante Rückkehr im November verschob sich.

Doch nun, fast 366 Tage später, gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. Alaba soll im Januar 2025 wieder auf dem Platz stehen – das verkündete Real-Trainer Carlo Ancelotti höchstpersönlich am Nikolaustag: „Er braucht noch den Dezember, dann ist er bereit, im Januar wieder zu spielen.“

Alaba-Countdown steigt

Obwohl der 32-Jährige sich noch im Aufbautraining befindet, mischt er seit zwei Wochen schon wieder bei den Mannschaftseinheiten mit. Und der Januar verspricht einiges: Real Madrid hat gleich sieben Pflichtspiele in vier Wettbewerben vor der Brust – darunter auch das Champions-League-Heimspiel gegen RB Salzburg am 22. Januar (21 Uhr). Sollte Real das Finale der Supercopa de España erreichen, käme sogar noch ein zusätzliches Spiel hinzu. Alabas Comeback steht also kurz bevor – und die Fans dürfen sich auf einen heißen Januar freuen