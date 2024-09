Hammer-Gerücht um David Alaba (32)

Noch immer schuftet David Alaba für sein Comeback. Doch seine Zeit bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu, berichten spanische Insider.

In der spanischen Hauptstadt gibt es seit Wochen nur noch ein Thema: Die Königlichen wollen Europameister Rodri von Manchester City nach Madrid lotsen. Einziges Problem: Der 28-jährige Mittelfeld-Spieler würde aktuell das Real-Gehaltsgefüge total sprengen. Denn in England zählt der 150-Millionen-Euro-Kicker zu den absoluten Top-Verdienern. Sein Jahresgehalt soll bei 20 Millionen Euro liegen.

Alaba casht in Madrid 1,8 Mio. Euro pro Monat

Um Rodri zu holen, müsste Klub-Boss Florentino Perez einen anderen Großverdiener gehen lassen. Und genau hier kommt David Alaba ins Spiel. Unser ÖFB-Kapitän ist nach Superstar Kylian Mbappe mit einer Gage von 22,8 Millionen Euro der zweithöchstbezahlte Spieler im Kader.

Letztes Spiel für Real am 17. Dezember

Spanische Medien wie planetrealmadrid.com sind sich nun sicher: Da Rodri, der in Madrid geboren wurde, ein absoluter Wunschspieler von Klub-Boss Perez ist, sind die Tage von Alaba in Madrid mit Saison-Ende gezählt. Aktuell schuftet Alaba nach seinem Kreuzbandriss am Comeback. Sein letztes Spiel für Real absolviert er am 17. Dezember 2023. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Seit der Knie-Verletzung fiel sein Marktwert auf 20 Millionen Euro.