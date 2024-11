× Paukenschlag: Bullen-Star soll David Alaba (32) bei Real ersetzen

Die Verletzungsmisere zwingt Real Madrid am Transfermarkt aktiv zu werden.

Ein Vinicius-Jr-Triplepack (34., 61., 69.) beim 4:0 gegen den Tabellenfünften Osasuna wurde von einer schweren Verletzung von Éder Militão überschattet. Der brasilianische Innenverteidiger kam nach einer halben Stunde ohne gegnerische Einwirkung zu Fall, hielt sich das rechte Knie und schrie vor Schmerz. Der 26-Jährige erlitt neben dem Riss des Kreuzbandes auch einen Meniskusschaden und muss sich unters Messer legen. Militão hatte schon den Großteil der vorigen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Endlich! Alaba trainiert zum 1. Mal wieder mit dem Ball

Alaba-Nachfolger kostet 40 Mio. Euro

Aktuell haben die Königlichen nur noch Antonio Rüdiger und Jesus Vallejo für ihr Abwehrzentrum im Kader. David Alaba ist der einzig verbliebene Innenverteidiger, aber der Wiener befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im letzten Dezember noch im Aufbau-Training. Wie mehrere spanische Medien schreiben, will Real nun am Transfermarkt zuschlagen und für Alaba, der in der kommenden Saison 33 Jahre alt wird, schon im Jänner einen Ersatz holen.

© Getty ×

Sein Name lautet Castello Lukeba, von RB Leipzig. Der 21-jährige französische Teamspieler passt perfekt ins Beuteschema der Königlichen. Sein Marktwert liegt aktuell bei 40 Millionen Euro.