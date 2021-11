Der Vorfall ereignete sich in der argentinischen dritten Liga beim Spiel Huracan Las Heras gegen Ferro de General Pico.

Die Schuss-Attacke hatte sich knapp vor Ende des Spiels beim Stand von 3:1 für Huracan Las Heras zugetragen. Der Schuss löste Panik bei allen anwesenden Spielern und Offiziellen aus. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Spieler und Schiedsrichter von Platz stürmen. Auch die Besucher der Drittligaspiels zwischen Las Heras und Ferro de General Pico suchten hinter Mauern Schutz.

Der Trainer von Ferro de General Pico wurde von der Kugel an der Schulter getroffen. "Romero geht es gut und er ist außer Gefahr. Nachdem er das Stadion verlassen hatte, unterzog er sich Tests im lokalen Krankenhaus und macht nun eine Aussage bei der Polizei“, so Ferro de General Pico in einem Statement. Vermutlich kam der Schuss aus dem Fanblock von Huracan Las Heras.