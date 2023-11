Arnautovic: Das ist sein wahrer Comeback-Plan

Das langersehnte Comeback von Marko Arnautovic rückt immer näher. Im Königsklassen-Rückspiel gegen Salzburg am 8. November (21 Uhr/ live auf ServusTV) war geplant, dass der ÖFB-Rekordmann wieder im Inter-Dress auflaufen soll. Jetzt hat der italienische Vorjahres-Finalist aber andere Pläne.

„Es steht nicht unmittelbar bevor, aber die Rückkehr von Marko Arnautovic rückt immer näher“, war am Wochenende die Schlagzeile in der italienischen Tageszeitung „Corriere dello Sport“. Nachrichten über die sich auch Inter-Mailand-Coach Simone Inzaghi freute. Denn sein Stürmer nahm nach mehrwöchiger Verletzungspause (Oberschenkelblessur) endlich wieder das volle Trainingsprogramm auf.

Zwar noch in personalisierten Einheiten, aber es zeichnet sich langsam ein Licht am Ende des Tunnels ab. Bis Ende der Woche soll der ÖFB-Rekordmann dann aber tatsächlich gemeinsam mit der Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Mit einem Einsatz im morgigen Auswärtsspiel gegen Atalanta (18 Uhr) ist aber noch nicht zu rechnen.

Arnautovic heiß auf Nagelsmann-Truppe

Der Vorjahres Champions-League-Finalist will nichts überstürzen. Das Hauptziel ist, Arnautovic am kommenden Mittwoch im Königsklassen-Rückspiel gegen Salzburg vorerst als Joker auf der Bank sitzen zu haben. Und ihn damit noch vor der bevorstehenden Länderspielpause wieder fit zu bekommen.

Denn nur knapp eine Woche später kämpft das ÖFB-Team im letzten EM-Qualispiel in Estland (16.November) um den Gruppensieg. Am 21. November steigt dann im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion der Kracher gegen EURO-Gastgeber Deutschland. Das will sich „Arnie“ nicht entgehen lassen.