Arnautovic-Drama: Inter-Joker verletzt sich bei Testspiel

Bitter! ÖFB-Rekordteamspieler und Inter-Mailand-Stürmer Marko Arnautovic erwischte keinen guten Start in die neue Saison.

Arnautovic zog sich bei seinem ersten Einsatz für Inter Mailand in der neuen Saison eine Oberschenkelverletzung zu. Im Testspiel gegen Pisa (1:1) wurde der ÖFB-Stürmer nach knapp einer Stunde eingewechselt, konnte aber nicht lange unbeschwert weitermachen. Kurz nach seiner Einwechslung spürte der Routinier ein Ziehen im linken Oberschenkel. Trotz der Schmerzen biss der „Arnie“ die Zähne zusammen und stand bis zum Schlusspfiff auf dem Platz.

Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen lieferte Inter Mailand nun die Diagnose: eine leichte Zerrung im linken Oberschenkel. Die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, dass Arnautovic rund zwei Wochen ausfallen wird. Doch das ist nicht das einzige Problem des Wieners.

Arnautovic in der Warteschleife

Seine sportliche Zukunft bei den Nerazzurri steht mehr als nur in den Sternen. Laut italienischen Medienberichten plant Inter, Arnautovic in den kommenden Tagen zu einem Gespräch zu bitten, um ihm klarzumachen, dass seine Einsatzchancen in der kommenden Saison auf ein Minimum schrumpfen könnten. Die Konkurrenz im Sturm ist gewaltig: Neben den Stars Lautaro Martinez und Marcus Thuram hat Inter auch Mehdi Taremi ablösefrei verpflichtet. Zudem drängen die jungen Talente Martin Satriano und Eddie Salcedo in die Mannschaft.

Bald Teamkollege von Braunöder?

Und als ob das nicht genug wäre, machen auch noch Transfergerüchte die Runde. Der Serie-A-Aufsteiger Como 1907 soll Interesse an Arnautovic bekundet haben. In Como könnte er zusammen mit dem Ex-Austria-Wien-Spieler Matthias Braunöder auflaufen. Ob es zu einem Wechsel kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Klar ist: Arnautovics Zukunft bei Inter hängt an einem seidenen Faden. Für den ÖFB-Stürmer könnte es schon bald eng werden – auf und abseits des Platzes. .