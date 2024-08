Geheimplan: Arnautovic soll für diesen Salzburger Platz machen

Die Zukunft von Marko Arnautovic beim italienischen Fußball-Meister Inter Mailand ist weiterhin ungewiss.

Der Verein plant in den nächsten Tagen ein Treffen mit dem österreichischen Teamstürmer, um über die kommende Saison zu diskutieren, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch. Der Club will prüfen, ob Arnautovic, dessen Vertrag in Mailand noch bis 2025 läuft, zu einem Wechsel bereit wäre, sollte für ihn ein Angebot eintreffen.

Das Rätsel Arnautovic

"Arna bleibt ein Rätsel", betitelte die italienischen Sportzeitung den Bericht zu Arnautovics aktueller Situation. Der 35-Jährige kam am vergangenen Freitag erstmals seit der EM 2024 wieder für Inter zum Einsatz. Im Testspiel gegen Pisa wurde er in der 62. Minute eingewechselt, verletzte sich anschließend am Oberschenkel, spielte aber bis zum Schluss weiter. Nach Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich der Wiener eine leichte Zerrung am linken Oberschenkel zugezogen hat.

Salzburg-Stürmer im Inter-Visier

© GEPA ×

Inter prüft laut "Gazzetta" inzwischen mögliche Alternativen zu Arnautovic und soll in Richtung Österreich schauen. Demnach sei der Club an Karim Konate von Red Bull Salzburg interessiert. "Er ist einer der besten jungen Talente, die es zurzeit in Europa gibt", berichtete "Gazzetta dello Sport" über den Ivorer. Konate habe vor allem mit seinen Einsätzen in der Champions League Inters Aufmerksamkeit geweckt. Für die Angriffsabteilung hatten die Mailänder im Sommer bereits den Iraner Mehdi Taremi (32) verpflichtet