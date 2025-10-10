"Moment des Stolzes": Sarahs Liebeserklärung an ihren ArnauTORvic

Ganz Österreich jubelt und eine Familie platzt vor Stolz! Mit einem Viererpack beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino schrieb Marko Arnautovic am Donnerstag Fußballgeschichte. 45 Länderspieltreffer! Der Rekord von Toni Polster ist gefallen – Arnie ist jetzt Österreichs alleiniger Tor-König.

Doch während der Rekordmann in Wien feierte, kam die emotionalste Reaktion aus der Ferne – von Ehefrau Sarah. Auf Instagram richtete sie nach der Gala-Nacht rührende Worte an ihren Mann – eine Liebeserklärung, die Gänsehaut machte: „Worte können nicht einmal beschreiben, wie stolz ich heute bin. Zuzusehen, wie die Träume meiner Familie wahr werden, erfüllt mein Herz auf eine Weise, die ich nicht erklären kann. Der Traum meines Mannes wurde heute Geschichte. Er wurde Österreichs Rekordtorschütze.“

Rekord-Wäsch bekommt Ehrenplatz

Sarah fieberte mit den beiden gemeinsamen Töchtern aus der Ferne mit und hatte nach dem Spiel eine klare Ansage an ihren Mann: „Trikot ja nicht hergeben!“ Die Rekord-Wäsch bekommt jetzt nämlich einen Ehrenplatz in der Familienvitrine. Zum Leidwesen des San-Marino-Keepers, dem Arnie zur Halbzeit noch einen Tausch versprochen hatte.

»Schönster Tag meines Lebens«

Wie viel Familie für Arnautovic bedeutet, zeigte sich direkt nach dem Abpfiff. Der Wiener stürmte zu seinem Vater Tomislav, fiel ihm in die Arme – und da flossen auch bei ihm die Tränen: Tränen des Stolzes, der Erleichterung, der Dankbarkeit. „Der schönste Tag meines Lebens war die Geburt meiner Kinder – aber das kommt gleich danach. Das ist etwas Außergewöhnliches“, sagte der Torjäger später sichtlich bewegt.

Doch nicht nur Papa Arnie bekam emotionale Worte. Auch Töchter Emilia und Alicia, beide erfolgreiche Nachwuchsreiterinnen, wurden von Mama Sarah liebevoll erwähnt: „Mein großes Mädchen Emilia – ihre Leidenschaft, ihr Glaube, ihr Einsatz. Und unsere kleine Sonne Alicia – sie zeigt mit jedem Ritt, was echtes Herz bedeutet.“ Der Arnautovic-Clan im Freudentaumel – vereint im Stolz auf den Familienvater, der Fußballgeschichte schrieb. Ein Abend, der unter die Haut ging – und mitten ins Herz traf.