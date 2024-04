Party-Monster Arnautovic mit Inter Mailand im Meisterrausch

Inter Mailand holt sich mit einem triumphalen 2:1-Sieg gegen den Stadtrivalen AC Milan nach drei Jahren endlich wieder die Serie-A-Krone! Da geht die Party natürlich so richtig ab, und wer mittendrin ist? Kein Geringerer als das ÖFB-Partymonster Marko Arnautovic himself!

Mit schriller Neon-Sonnenbrille, lässigem Stirnband und riesiger Österreich-Flagge in der Hand feierte Arnautovic am Sonntag zusammen mit Inter Mailand und 350.000 Nerazzurri-Fans den 20. Scudetto. Bis tief in die Nacht verwandelten sich die Straßen von Mailand zur Bühne für die ausgelassene Meisterfeier. "Die Straßen gehören uns", schrieb der 35-jährige ÖFB-Rekordteamspieler stolz auf Instagram, und teilte dabei exklusive Schnappschüsse der feuchtfröhlichen Partynacht.

So wild ließ es Arnie krachen:

In gerade einmal 999 Minuten Spielzeit gelangen Arnie jeweils zwei Treffer sowohl in der Champions League als auch in der Serie A. Zugegeben, keine herausragende Bilanz, dennoch plant Inter Mailand auch für die kommende Saison fest mit dem Sturm-Joker.