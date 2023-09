Saudis versuchten ihr Glück bei ÖFB-Star Arnautovic

Zahlreiche Stars zog es bereits in die Saudi Arabische Wüste, nun offenbarte Danijel Arnautovic, dass auch sein Bruder Marko Arnautovic auf der Wunschliste der Scheichs stand.

AC Milan, AS Roma und auch sein Ex-Verein Bologna buhlten diesen Sommer um ÖFB-Superstar Marko Arnautovic. Am Ende verschlug es unseren Rekordnationalteamspieler (108) jedoch, wie bereits vor 13 Jahren, zum Champions-League-Finalisten Inter Mailand.

Jetzt verriet sein Bruder und Manager Danijel Arnautovic am Montag bei "Sport und Talk aus dem Hangar 7", das der 34-Jährige aber auch ein verlockendes Angebot aus der Saudi Pro League vorliegen hatte. "Es ist schon so, dass sich auch Klubs aus Saudi-Arabien wegen Marko gemeldet haben", offenbarte Arnautovic. Ein Wechsel in die Millionen-Würste war für Marko jedoch nicht vorstellbar. "Er war schon in China und wollte zurück nach Europa. Deshalb war das für ihn überhaupt kein Thema, dort hin zu wechseln. Dazu war er viel zu glücklich bei Bologna."

© ServusTV Danijel Arnautovic offenbarte, dass es auch für Bruder Marko ein Angebot aus der Wüste gab. ×

Bruder flirtete mit Inter Mailand

Von einem Verbleib bei Bologna wurde am Ende aber doch nichts. Für die Rückkehr zu den "Nerazzurro" trommelte der Bruder sogar höchstpersönlich die Werbetrommel: "Ich habe den Markt beobachtet und gesehen, dass Inter unbedingt noch einen Stürmer braucht. Sie hatten ja nur zwei. Aber das ist zu wenig, wenn man Champions League spielt. Also habe ich dem Sportdirektor geschrieben: 'Ich weiß, was du brauchst und ich habe, was du brauchst.'"

Auf die Antwort von Sportdirektor Piero Ausilio musste Danijel jedoch ein wenig warten. "Das Problem war dann halt nur, dass er nicht geantwortet hat, obwohl ich ihn schon seit 14 Jahren kenne und wir wirklich sehr, sehr gute Freunde sind. Dann hat er aber doch angerufen und wir haben das alles abgeklärt", erzählte Arnautovic.

Mittlerweile lief Marko Arnautovic bereits dreimal für Inter auf und überzeugte bei seinem Debüt direkt mit einem Assist. In der Champions League trifft der ÖFB-Star am 24. Oktober (18.45 Uhr) in der Gruppenphase auf Österreichs Serienmeister RB Salzburg.