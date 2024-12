Hammer-Gerücht: Spanischer Gigant will Marko Arnautovic (35)

Wie spanische Medien berichten steht unser ÖFB-Star vor einem Wechsel in die Primera Division.

Seit 2023 ist Marko Arnautovic zurück bei Inter Mailand. Mit den Nerazzurri holte er in seiner ersten Saison gleich den Meistertitel, scheiterte in der Champions League im Achtelfinale an Atletico Madrid - trotz 1:0-Sieg im Hinspiel (Tor: Arnautovic). Arnie hinterließ bei den Spaniern einen bleibenden Eindruck. Nun könnte unser Rekord-Spieler sogar in die Primera Division wechseln, berichtet die Zeitung "La Colina de Nervion".

Polster-Klub lockt mit Spielzeit

Konkret hat der 7-fache Europa League-Sieger FC Sevilla die Fühler nach Arnautovic ausgestreckt. Wie der Journalist Senen Escalanta berichtet soll es sogar schon ein Treffen mit Arnautovic gegeben haben. Hintergrund: Im Sommer läuft Arnies Vertrag bei Inter aus. Die Italiener werden dem 35-Jährigen keinen neuen Deal anbieten. Die Spanier, wo Mitte der 1990er-Jahren auch Toni Polster (114 Spiele, 57 Volltreffer) auf Torejagd ging, locken Arnautovic mit mehr Spielzeit. In der laufenden Saison Spielzeit kam Arnie nur auf acht Einsätze, erzielte dabei ein Tor. Sevilla liegt in der spanischen Liga aktuell auf dem 11. Tabellenplatz.