Baby-News: ÖFB-Star Zinsberger ist jetzt Mama!

ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger und ihre Partnerin sind im Babyglück. Die beiden sind jetzt stolze Eltern des kleinen Marvis.

Manuela Zinsberger und ihre Ehefrau Madeleine schweben aktuell auf Wolke sieben. Erst im Juni letzten Jahres haben sich die beiden bei der Hochzeit im Südburgenland das Ja-Wort gegeben, jetzt dürfen sie sich über ersten Nachwuchs freuen.

Auf Instagram teilte Zinsberger einen Schnappschuss ihres Sohnes Marvis. "Welcome to the world", schrieb die ÖFB-Spielerin zu dem Posting. Zinsberger spielt aktuell beim FC Arsenal in England.