Diese Bilder lassen Fans des FC Bayern wieder hoffen: Kapitän Manuel Neuer trainiert nach seiner schweren Beinverletzung, die er sich beim Skitourengehen nach der WM im Winter zugezogen hat wieder am Trainingsplatz.

Als ob er nie weg gewesen wäre, fliegt Manuel Neuer wieder am Trainingsplatz des FC Bayern München an der Säbener Straße den Bällen hinterher. Der mittlerweile 37-jährige Kapitän absolviert seit dieser Woche individuelle Übungen. Neuer sagt nach dem ersten Auftritt am Platz: "Ich bin zufrieden. Wir setzen uns keinen Zeitplan. Ich versuche, alles auszureizen, das Maximum rauszuholen, damit ich weiterkomme und es möglichst schnell vorwärts geht."

Ein Comeback noch in dieser Saison, um seinem Team den nötigen Rückhalt im Titelthriller gegen Dortmund zu geben, ist nahezu ausgeschlossen. Viel mehr ist das Ziel rechtzeitig zur neuen Saison wieder bei 100 Prozent zu seine und den nächsten Versuch zu starten mit dem deutschen Rekordmeister die Champions League zu gewinnen.

Im Dezember zog sich der Weltklasse-Tormann einen schweren Unterschenkelbruch beim Skitouren gehen zu. Das besiegelte seinvorzeitiges Saisonaus. Seitdem ist in München viel passiert: Mit Thomas Tuchel ist ein neuer Trainer im Amt, statt dem Triple-Traum müssen die Bayern derzeit um ihre letzte Titel-Chance zittern. Gegen Dortmund kündigt sich ein harter Kampf bis zum letzten Spieltag um die deutsche Meisterschaft an. In dieser zeit vertritt Yan Sommer, der erst im Winter von Mönchengladbach verpflcihtet wurde, den langjährigen Stammkeeper.

Neuer muss um Stammplatz kämpfen

Ob Neuer unter Tuchel weiterhin die unangefochtene Nummer 1 bei den Bayern bleibt, ist derzeit noch offen. Allerdings gilt der Übungsleiter laut Medienberichten als Neuer-Befürwortet, ein Zwiekampf um den Platz zwischen den Pfosten ist in der Vorbereitung auf die neue Saison dennoch vorprogrammiert.

Das Alter spricht immer mehr gegen Neuer, Ein Generationenwechsel im Bayern-Tor kündigt sich an, ob Sommer die Nachfolge antritt oder überhaupt ein noch jüngerer Goalie auf der Bayern-Wunschliste steht ist derzeit nicht bekannt.