Beinamputierter Fußballer mit Wahnsinns-Seitfallzieher

In der polnischen AMP Futbol Ekstraklasa sorgt Marcin Oleksy für ein Tor der Sonderklasse.

Der beinamputierte Pole trifft trotz seiner Beeinträchtigung für seinen Klub Warta Posen in spektakulärer Manier.

???????????? ???????????????????????? 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽????



CO ZA STRZAŁ ???? CO ZA BOMBA ????

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa ???? pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Warta Posen gewinnt die Partie gegen die derzeit drittplatzierten Stal Rzeszow klar mit 4:0.

In der polnischen AMP Futbol Ekstraklasa treten ausschließlich Fußballer mit körperlicher Beeinträchtigung an. Die Liga besteht aus sechs Teams und die Partien werden in zwei Mal 20 Minuten ausgetragen.