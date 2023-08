Countdown Auslosung - Das sind die möglichen Bullen-Gegner

Titelverterteidiger Manchester City, der FC Bayern München mit Sportdirektor Christoph Freund oder ein anderes europäisches Schwergewicht. Dieses Mega-Los könnte RB Salzburg am Donnerstag (18 Uhr/live auf Sky) bei der CL-Auslosung ziehen.

Spannung pur: In drei Tagen blickt die Fußball-Welt gespannt nach Monaco, wo in diesem Jahr die Auslosung zur UEFA Champions League Gruppenphase stattfindet. Zum fünften Mal mit von der Partie ist auch Österreichs Serienmeister RB Salzburg, die mit großer Vorfreude bereits auf ihre Gruppengegner warten. In der Vorsaison war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Nur gegen Dinamo Zagreb konnte der heimische Serienmeister einen 1:0-Sieg einfahren. Der bevorstehenden internationalen Spielzeit kommt zudem eine besondere Bedeutung zu. Denn zum letzten Mal wird im aktuellen Vierergruppen-Format gespielt. 2024/25 wird die Teilnehmerzahl in der Gruppenphase von 32 auf 36 Mannschaften erhöht. Zudem steigt am Freitag (14.30 Uhr), ebenfalls im Fürstentum, auch die Auslosung der UEFA Europa League sowie UEFA Europa Conference League Gruppenphase. Mit Sturm Graz, LASK und dem SK Rapid könnte Österreich in diesem Jahr drei Vertreter in den beiden Wettbewerben stellen.

Das sind die möglichen CL-Gegner der Bullen:

Die Bullen sind mit Schachtar Donezk, Aleksandar Dragovic-Klub Roter Stern Belgrad, AC Mailand, Lazio Rom und drei weiteren Teams aus der Play-off-Runde in Topf 3 gelistet. Weshalb die möglichen Gegner aus den Lostöpfen1, 2 und 4 ausgelost werden. Dabei gelten die möglichen Regeln. So dürfen nicht mehrere Vereine aus einem Land in einer Gruppe landen. Letztes Jahr waren Chelsea und AC Milan die harten Brocken. Heuer könnten Citizens-Tormaschine Erling Haaland, Bayerns Millionen-Mann Harry Kane und Real-Madrid-Abwehrboss David Alaba auf die Mannschaft von Gerhard Struber warten. Der erste Spieltag steigt am 19. bzw. 20. September, am 12. bzw. 13 Dezember geht die Gruppenphase zu Ende. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Für die Gruppendritten geht es in der K. o.-Phase der Europa League weiter. Auf diese Gegner können die Mozartstädter noch treffen:

Die möglichen Salzburg-Gegner aus TOPF 1 stehen fest:

SSC Neapel

FC Barcelona

Manchester City

Paris Saint-Germain

FC Bayern München

Benfica

FC Sevilla

Feyenoord Rotterdam

Auch die möglichen Duelle aus TOPF 2 sind fixiert:



Inter Mailand

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Real Madrid

Manchester United

RB Leipzig

FC Porto

FC Arsenal

Die Bullen sind wieder in TOPF 3 gesetzt:



Schachtjor Donezk

FC Salzburg

Roter Stern Belgrad

AC Mailand

Lazio Rom und drei weitere Teams

Das sind alle Gegner, die der Rekordmeister aus TOPF 4 erwarten könnte:



Union Berlin

RC Lens und sechs weitere Teams

Sicher qualifiziert, aber Zuordnung noch unklar: