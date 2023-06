Countdown: Der Sommerfahrplan der Bundesligaklubs

Ab Freitag schuften die Bundesliga-Klubs für den Saisonstart am 28. Juli.

Die Vorbereitungen auf die 50. Bundesliga-Jubiläumssaison laufen auf Hochtouren. In der Zentrale in Wien-Hietzing ist von Sommerpause keine Rede – auch wenn in den heimischen Stadien das Zirpen der Grillen statt Fan-Gesänge (noch) zu hören ist. Das ändert sich spätestens an diesem Wochenende. Da wird wieder am Rasen unter hochsommerlichen Temperaturen geschwitzt und geschuftet, wenn die Klubs in die heiße Phase vor dem Ligaauftakt (28. Juli) starten.

Sturm & LASK : Am Freitag endet Sommerpause

Den Anfang machen bereits am Freitag Vizemeister Sturm Graz und LASK, ab Samstag laufen die ersten Testspiele an. Mit Partizan Belgrad und Galatasaray Istanbul kommen Mitte Juli zwei taffe Gegner nach Graz.

Rapid: Testhit gegen Kultklub Union Berlin

Bei Rapid Wien ist ab Sonntag Schluss mit Urlaub. Höhepunkt der Vorbereitung ist der Testhit am 19. Juli gegen den deutschen Bundesligisten Union Berlin. Eingefädelt hatte Geschäftsführer Steffen Hofmann den Deal, bei dem es zum Wiedersehen mit Ex-Rapidler und Union-Kapitän Christoph Trimmel an der Alten Försterei kommt.

Austria: Spätstart für Violette in Vorbereitung

Erzrivale Austria Wien beginnt knapp eine Woche später als letzter Klub mit den Vorbereitungen (30. Juni). Der Fünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison musste auf dem Weg in den Europacup nachsitzen. In der Qualifikation zur Conference League bleibt der Austria immerhin eine lange Anreise erspart. Dafür geht es Schlag auf Schlag. Einen Tag vor Ligastart, nämlich am 27. Juli empfangen die Violetten in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League den FK Borac Banja Luka aus Bosnien-Herzegowina (Rückspiel am 3. August).

Salzburg: Meister hat noch keinen Top-Gegner

Ebenfalls eine längere Auszeit gönnt Meister Salzburg seinen Stars. Die Bullen haben noch bis inklusive 25. Juni frei. Welche Testkracher der Serienmeister heuer wieder aus dem Hut zaubert ist noch offen. In den vergangenen Jahren waren Liverpool, Bayern München und Barcelona exklusive Sparringpartner.

Das Vorbereitungs-Programm der Bundesliga-Klubs

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: Sa., 1. bis Sa., 8. 7. in Saalfelden

Testspiele: 30. 6. Ferencvaros (18 Uhr), 4. 7. L. Warschau (18 Uhr), 8. 7. Nordsjaelland (15.30), 15. 7. Slovacko (11.30)

Sturm Graz

Trainingsstart: Fr., 23. 6.

Trainingslager: Mo., 3. bis Sa., 8. Juli in Bad Waltersdorf,

Testspiele: 24. 6. TSV Kirchberg (16 Uhr), 1. 7. NS Mura (18 Uhr), 8. 7. Spartak Trnava (15.30) Backa Topola (18 Uhr), 14. 7, Partizan Belgrad (15 Uhr) Aris Limassol (18 Uhr), 18. 7. Galatasaray (19 Uhr)

LASK

Trainingsstart: Fr., 23. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 24. 6. Pregarten (18 Uhr), 1. 7. Admira (11 Uhr), 4. 7. 1860 München (17 Uhr), 14. 7. Debrecen (17 Uhr), 15. 7. Vienna (16 Uhr)

Rapid Wien

Trainingsstart: So., 25. 6.

Trainingslager: Di., 4. bis Di., 11. 7. in Bad Tatzmannsdorf

Testspiele: 30. 6. SCU Kilb (18.30,), 4. 7. Dunajska Streda, 19. 7. Union Berlin (18.15)

Austria Wien

Trainingsstart: Fr., 30. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 1. 7. Schrems (18 Uhr), 5. 7. FAC (17 Uhr), 8. 7. Horn (17 Uhr), 9. 7. Lilienfeld (16 Uhr), 18.7. Aris Limassol

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 1. 7. DSG Ferlach (17 Uhr), 7. 7. FC Liefering (15 Uhr), 11. 7. DSV Leoben (15 Uhr), 15. 7. SKN St. Pölten (15 Uhr)

WAC

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: Fr., 7. bis Do., 13. 7. in Windischgarsten

Testspiele: 30. 6. ATUS Velden (18.30), 4. 7. DSV Leoben (18 Uhr), 8. Juli gegen MSK Zilina (15.30), 11. Juli VCS Debreceni (15.30)

Austria Lustenau

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: Do., 6. bis Sa., 8. 7. in Lech

Testspiele: 30. 6. GC Zürich (14 Uhr)

WSG Tirol

Trainingsstart: Sa., 24. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 27. 6. Hippach (18.30), 1. 7. Zillertalauswahl (17.30), 8. 7. ZSKA Sofia (17.30), 14. 7. Sandhausen (18 Uhr), 18. 7. CFC Genua (18.30)

TSV Hartberg

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: 3. bis 8. Juli in Obertraun

Testspiele: 30. 6. Turnier Gleisdorf (18.30) & GAK (19.15), 5. 7. Nürnberg (18 Uhr), 8. 7. DSV Leoben (13 Uhr), 12. 7. Polissja Schytomyr (18 Uhr)

SCR Altach

Trainingsstart: Mi., 28. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 30. 6. TSV Meckenbeuren (18.30), 8. 7. FC Luzern (16 Uhr), 12. 7. FC Homburg (15 Uhr), 15. 7. FC Aarau (17 Uhr), 18. Juli Villarreal (19.30)

BW Linz

Trainingsstart: Mo., 26. 6.

Trainingslager: offen

Testspiele: 30. 6. SV Gallneukirchen (19 Uhr), 1. 7. SV Pichl (18 Uhr), 4. 7. First Vienna, 8. 7. SKU Amstetten