Drei Kuckucks-Kinder: Ex-Austria-Star mit Pastor betrogen

Brutaler Rosenkrieg: Larry Kayode wirft seiner Ehefrau Ehebruch, Betrug und Kindesentführung vor.

Bei der Wiener Austria schlug Larry Kayode ein wie eine Bombe. In seiner ersten Saison schoss der Nigerianer 13 Tore, in seiner zweiten wurde er mit 17 Treffern sogar Torschützenkönig. 2007 wurde der wieselflinke Stürmer dann für 3,8 Millionen Euro an Manchester City verkauft – die Cityzens verliehen den Nigerianer aber gleich weiter. Kayode spielte dann noch in Spanien, der Ukraine und in der Türkei, inzwischen ist der 31-Jährige vereinslos.

Nun lässt der Stürmer mit einer privaten Meldung aufhorchen. Auf Instagram veröffentlichte der Nigerianer DNA-Tests, die belegen, dass seine drei Söhne nicht von ihm sind. Seine Noch-Ehefrau Ezinne Dora Kayode, die bis jetzt auch seine Managerin war, soll den Ex-Austrianer mehrfach betrogen haben, unter anderem auch mit Pastor Tobi Adegboyega.

2017 wurde Larry Kayode Torschützenkönig © GEPA

Zudem wirft Kayode seiner Frau Betrug und die Entführung der Kinder vor. Ezinne soll zwei Mercedes-SUVs gestohlen haben, um damit unter anderem den verschwenderischen Lebensstil von Pastor Adegboyega zu finanzieren.