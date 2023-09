Erste Saudi-Pleite für Ex-Bullen Coach Jaissle

Nach vier Siegen in Folge endet die Erfolgsserie des Al-Ahil-Trainer Matthias Jaissle mit einer bitteren 1:5-Pleite gegen Al Fateh.

In der fünften Runde der Saudi Pro League war Schluss. Dabei begann die Partie für das Team des Ex-Salzburg Erfolgstrainer richtig gut. In der sechsten Minute ging Al Ahli durch ein Eigentor von Hassan in Führung. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren per Strafstoß der Ausgleich. Das war der Startschuss für ein Debakel.

Bittere Nachspielzeit bei Al-Ahli

In der zweiten Hälfte folgte dann der 2:1-Führungstreffer für Al Fateh durch Zelarayan (59.). Besonders bitter wurdes es jedoch in der Nachspielzeit. Mit einem Doppelpack erhöhte Bartna auf 4:1. (90+1./90+3.). Aber damit noch nicht genug. Ex-Juve-Kicker Merih Demiral verschuldete in der 102. Minute noch einen Elfmeter. Für das Foul sah der Türke glatt Rot. Daraufhin verwandelte Bendekba den Strafstoß sicher und Al Fateh siegte mit 5:1.

Al Hilal dreht wildes Spiel gegen Meister Al lttihad.

Es hätte das große Aufeinandertreffen der Superstars werden können. Al lttihad traf in der Saudi Pro League auf Al-Hilal. Doch während Karim Benzema per Hackentrick traumhaft traf, lässt das Neymar-Debüt für Al-Hilal weiterhin auf sich warten. Nichts desto trotz gelang dem Neymar-Klub nach einem 1:3-Rückstand noch die Sensation und der 4:3-Sieg. Salem Al Dawsari (71.) erzielte den Siegtreffer nach einem Hattrick von Teamkollegen Aleksandar Mitrovic (20., 60., 65.).