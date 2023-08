Europameister England zittert sich bei Frauen-WM ins Halbfinale

Europameister England komplettiert das Halbfinale der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Die "Lionesses" setzen sich in Sydney mit 2:1 (1:1) gegen Kolumbien durch.

Ein glanzloses England war gegen Kolumbien knapp vor der Pause durch einen Treffer von Leicy Santos (44.) in Führung gegangen, allerdings nützte auf der Gegenseite Lauren Hemp die lange Nachspielzeit und glich noch aus (45.+7). Für den Siegtreffer in der Partie zeichnete vor 75.784 Zuschauern im Australia-Stadion Alessia Russo (63.) verantwortlich.

Die Europameisterinnen stehen somit zum zweiten Mal nach 2015 unter den besten vier Nationen der Endrunde und beenden den Sensations-Lauf von Favoritenschreck Kolumbien. Die Südamerikanerinnen haben sich in der Gruppenphase unter anderem auch gegen Deutschland durchgesetzt. Am Mittwoch kommt es nun zum Halbfinal-Kracher gegen Australien. Die Co-Gastgeberinnen sind die letzte Nation im Bewerb, die nicht aus Europa kommt.

Mit Erfolgstrainerin Sarina Wiegman wird im Halbfinale nur noch eine Frau auf der Trainerbank sitzen, sie will nach dem Coup bei der Heim-EM im Vorjahr die Erfolgsgeschichte der stolzen Fußball-Nation "Down Under" krönen. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Schweden am Dienstag.