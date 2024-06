1:1 - Schweiz nach Remis gegen Schottland mit einem Bein im Achtelfinale

Nach Nasenbeinbruch: Mbappe zurück im Training Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappe hat nach seinem gegen Österreich erlittenen Nasenbeinbruch am Mittwoch individuell trainiert, sein Einsatz gegen die Niederlande am Freitag in Leipzig (21.00 Uhr/Servus TV und ARD) ist weiter ungewiss.