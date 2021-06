Eriksen überraschte Mitspieler im Team-Camp

"Fantastisch": Dänen schildern Wiedersehen mit Eriksen Überraschungsbesuch nach Krankenhaus-Entlassung im Trainingslager.

Dänemarks Fußball-Nationalspieler haben am Samstag in emotionalen Worten das Wiedersehen mit ihrem Teamkollegen Christian Eriksen beschrieben. "Es war fantastisch, ihn zu sehen. Und das mit unseren eigenen Augen - nicht nur über einen Bildschirm", sagte Mittelfeldspieler Andreas Skov Olsen vom FC Bologna bei einer Medienrunde im dänischen EM-Quartier in Helsingör. "Es war toll, mit ihm zu reden und ihn zu umarmen. Und zu sehen, dass es ihm und seiner Familie soweit gut geht."



Sechs Tage nach seinem Zusammenbruch während des ersten EM-Spiels gegen Finnland (0:1) war der 29-jährige Eriksen am Freitag aus dem Krankenhaus in Kopenhagen entlassen worden. Noch bevor er mit seiner Familie in sein Haus in Odense gefahren wurde, besuchte er seine Mitspieler in Helsingör. Die meisten Teamkollegen wussten nach eigenen Angaben vorher nichts von diesem Besuch am Freitagnachmittag. "Wir haben extra das Training unterbrochen", sagte der Mittelfeldspieler Christian Nörgaard.



Eriksen traf die Mitspieler in Begleitung seiner zwei Söhne, seiner Lebensgefährtin und deren Mutter. "Es war genau das, was wir alle gebraucht haben. Das war ein Gefühl von Liebe und Freude. Ihn dort mit seiner Familie zu sehen, war toll", sagte Nörgaard. "Das gibt uns noch einen großen Schub vor dem Russland-Spiel". Die Dänen treffen am Montagabend (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in ihrem letzten Vorrunden-Spiel in Kopenhagen auf die Russen. Sollten sie dieses Spiel mit zwei Toren gewinnen und Finnland gleichzeitig gegen Belgien verlieren, würde der Europameister von 1992 sicher als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen.