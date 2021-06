Die Gazprom Arena in St. Petersbug wird nach der WM 2018 erneut zum Fußballtempel. Oe24 präsentiert die Spielorte im Kurzportrait.

St. Petersburg. Wer zu den Spielen nach St. Petersburg reist, kann täglich die sogenannten "Weißen Nächte" erleben, in denen es gar nicht richtig dunkel wird. Die 1703 von Zar Peter I. gegründete Stadt ist die nördlichste Millionenmetropole der Welt und die größte Stadt Russlands nach Moskau. Mit großen Fußballspielen hat man in Petersburg Erfahrung, schließlich fanden dort 2018 insgesamt sieben WM-Begegnungen statt.

30.050 Zuschauer (50 Prozent). Sechs Gruppenspiele, ein Viertelfinale.

Das weitläufige historische Zentrum ist Unesco-Welterbe und wird wegen seiner malerischen Flüsse und Kanäle auch als "Venedig des Nordens" bezeichnet. Vor den Toren Petersburgs bieten die Zarenschlösser Peterhof und Zarskoje Selo einen Einblick in das Leben bei Hof. Auch an Bars und Restaurants mangelt es nicht. Doch dafür haben die Fans kaum Zeit, denn St. Petersburg ist die einzige Stadt, in der gleich sechs Gruppenspiele stattfinden. Die Metropole übernahm kurzfristig die Partien von Dublin. Auch das russische Team absolviert dort seine drei Gruppenpartien.