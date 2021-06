× Mit dieser Foda-Elf soll Oranje-Coup gelingen

Österreich muss heute ohne Marko Arnautovic im Gruppen-Kracher gegen die Niederlande ran.

Der emotionale Ausraster von Marko Arnautovic nach seinem Tor zum 3:1-Endstand in Österreichs EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien hat dem 32-Jährigen eine Sperre von einem Spiel eingebracht. Damit fehlt der Kreativgeist Rot-Weiß-Rot im Match gegen die Niederlande in Amsterdam.

Ohne Arnautović kann Österreich heute dennoch Fußballgeschichte schreiben! Im Sturm vetraut der ÖFB-Teamchef heute überraschend auf Michael Gregoritsch. Der Augsburg-Legionär erhält den Vorzug vor Sasa Kalajdzic.

Bei einem Sieg in Amsterdam gegen Holland steht Rot-Weiß-Rot fix zum ersten Mal in einem Achtelfinale der Europameisterschaft. Mit dieser Aufstellung will unser Team den großen Oranje-Coup schaffen.

Aufstellung Österreich

Auftellung Niederlande