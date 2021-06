ÖFB plant Fan-Bubble für Wembley

Aufgrund einer zehntägigen Quarantäneverpflichtung in London plant der ÖFB für einreisende Österreicher eine Fan-Bubble.

Mächtig Corona-Chaos für ÖFB-Fans: Dem historischen Achtelfinale am Samstag gegen Italien dürfen voraussichtlich 1750 Österreich-Anhänger im traditionsträchtigen Wembley Stadion beiwohnen. Für die Fans bestünde jedoch bei Einreise eine zehntägige Quarantäneverpflichtung. Zudem besteht wegen der Delta-Variante des Coronavirus auch bei der Rückreise nach Österreich derzeit noch ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien und ebenfalls eine Quarantäneverpflichtung. Der ÖFB arbeitet derzeit an einer Lösung, damit dem Fußballfest in Wembley auch für Österreich-Anhänger nichts mehr im Wege steht!

10 Charterflüge von Wien nach London

Um der Quarantäne zu entgehen, plant der ÖFB nun eine Fan-Bubble. Von Einreise bis hin zur Rückreise wird alles penibel durchgeplant, um den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden. Geplant sind eigens für die Österreich-Anhänger zehn Charterflüge nach London am Samstag. Von da geht´s mit dem Bus direkt zum Wembley Stadion. Die Rückreise erfolgt unmittelbar nach dem Spiel: Aus dem Stadion per Bus-Transfer zum Flughafen und mit dem Flugzeug zurück nach Österreich. Wie es aussieht, können unsere ÖFB-Jungs also auf Rückendeckung hoffen!