Fans haben 100.000 Euro für Achtelfinal-Push eingezahlt

Jetzt geht‘s los! Nach der souveränen EM-Qualifikation war die Vorfreude auf die EURO kaum mehr zu bremsen.

Über 15.000 Fans des heimischen Fußball-Nationalteams wollten beim Auftaktduell gegen Frankreich in Düsseldorf live im Stadion dabei sein. Sowohl in Nordrhein-Westfalen, als auch in der deutschen Hauptstadt Berlin, wo es gegen Polen (Freitag, 18 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 25.6., 18 Uhr) um den Aufstieg ins Achtelfinale geht, werden heimische Fan-Massen erwartet.

Mehr noch: Die ÖFB-Anhänger sind bereit, dies mit beeindruckenden Choreos maßgeblich zu beeinflussen. Mit einer groß angelegten Crowdfunding-Aktion auf „whydonate.com“ konnten 100.000 Euro gesammelt werden. Dank dieser großzügigen Spende erwarten das Team atemberaubende Inszenierungen, die nicht nur die Stimmung im Stadion auf ein neues Level heben sollen, sondern Marcel Sabitzer und Co. auch einen extra Motivationsschub verleihen werden.

Sommermärchen auch in der K.o-.Phase

Genauer gesagt werden die Anhänger in Düsseldorf mit rot-weiß-roten Fischerhüten und in Berlin mit Österreich-Fahnen ausgestattet werden. Der Block soll als 12. Mann dafür sorgen, dass unser Sommermärchen auch nach der Gruppenphase in die Verlängerung geht. Oder wie es Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Verabschiedung in Wien formulierte: „Bei vielen Europameisterschaften gibt es ein Team, das die Hoffnungen und Träume der Fans nicht nur erfüllt, sondern darüber hinausschießt. Es könnte gut sein, dass Sie dieses Mal dieses Team sind.“