So laufen Russland und Belgien auf

Belgien ist zum Auftakt der Gruppenphase gegen Russland gefordert.

Die zweite Paarung in Gruppe B bestreiten Russland und Belgien. Bei den "roten Teufeln" fehlen gleich mehrere Top-Stars: Kevin De Bruyne, Axel Witsel und Eden Hazard werden in St. Petersburg nicht dabei sein. Nun muss Trainer Roberto Martinez seine Truppe an einigen Stellen umbauen.

Die Belgier wollen ihre "blütenweiße Weste" aus der EM-Quali auch in der Endrunde behalten . Gegen die "Sbornaja" von Trainer Stanislaw Tschertschessow hat man bereits mit Erfolg in der Quali gespielt. Einem 3:1 in Brüssel folgte im November 2019 ein 4:1-Auswärtserfolg in St. Petersburg. Heute will man diese Erfolgsbilanz ausbauen.

Austellung Belgien

1 Courtois - 2 Alderweireld, 18 Denayer, 5 Vertonghen - 21 Castagne, 8 Tielemans, 19 Dendoncker, 11 Carrasco - 14 Mertens, 16 T. Hazard - 9 Lukaku

Aufstellung Russland



1 Schunin - 2 Fernandes, 5 Semenow, 14 Dschikia, 7 Ozdoev, 18 Schirkow - 8 Barinov, 11 Sobnin, 7 Osdojew , 17 Golowin - 22 Dsjuba