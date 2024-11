Ex-Fußballer (28) bei Flutkatastrophe gestorben

Nach extrem heftigen Regenfällen waren zahlreiche Orte vor allem im Osten Spaniens überflutet worden, besonders stark betroffen ist die Mittelmeer-Region Valencia.

Die Horror-Flut in Spanien hat mehr als 200 Todesopfer gefordert. Die Heimspiele von Valencia (gegen Real Madrid) und Villareal (gegen Rayo Vallecano) wurden vom spanischen Fußballverband abgesagt. Unter den Opfern ist auch ein einst vielversprechendes spanisches Fußball-Talent: Ex-Valencia-Spieler José Castillejo (28) ist bei den verheerenden Fluten ums Leben gekommen.

La-Liga-Klub Valencia schreibt via Plattform X: "Wir trauern um José Castillejo, Opfer der Sturzfluten. José Castillejo durchlief verschiedene Teams des Nachwuchsleistungszentrums bis zur U 18 und spielte für andere Mannschaften in der Region." Castillejo durchlief die Akademie des Klubs, schaffte aber den Sprung zu den Profis nicht.

Auch sein Ex-Klub CD Eldense hat sich via Plattform X gemeldet: "Der CD Eldense bedauert zutiefst den Tod von José Castillejo, ehemaliger Spieler der Azulgrana in der Saison 2015/2016, im Alter von 28 Jahren. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus. Möge er in Frieden ruhen."

Roda: "Wir bedauern den Tod von Jose Castillejo"

CD Roda schreibt: "Wir bedauern den Tod von Jose Castillejo, der in der Saison 18/19 unser Trikot getragen hat. Ruhe in Frieden, Jose. Wir werden dich immer in Erinnerung behalten. Unsere Liebe gilt deiner Familie und deinen Freunden."

2020 beendete José Castillejo dann seine Fußballer-Karriere.