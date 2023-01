× Ex-ÖFB-Star vor Wechsel in 3. Liga

Der 29-jährige Mittelfeldspieler steht derzeit beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag – jetzt steht er vor einem Wechsel in die dritte deutsche Liga.

Ex-ÖFB-Star Raphael Holzhauser (29) steht offenbar vor einem Wechsel zu TSV 1860 München. Laut oe24-Infos ist der Transfer so gut wie durch. Zuerst berichtete "Bild", dass der ehemalige österreichische Nationalspieler weit oben auf dem Wunschzettel des TSV 1860 München stehe würde.

Raphael Holzhauser, der aktuell beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag steht, hat bereits in Deutschland gekickt: In Stuttgart (2010 bis 2015) und Augsburg (2013 bis 2014). Jetzt soll der Mittelfeldspieler zum Drittligisten 1860 München wechseln. Damit könnte der TSV die Suche nach einer Verstärkung im Mittelfeld beenden.

Holzhauser spielt derzeit beim belgischen Erstligisten OH Leuven.

Trainer und Spieler des TSV 1860 München sind gerade für ein einwöchiges Trainingslager in Belek (Türkei), bevor am Samstag (14 Uhr, gegen Mannheim) der Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga startet. Derzeit hat der Tabellensechste drei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.