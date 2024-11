Ex-Rapidler heuer schon zum zweiten Mal ausgeraubt

Der Sicherheitsalarm im Haus des Newcastle-Stars ging umgehend los, die Polizei reagierte entsprechend schnell.

Beim brasilianischen Fußballprofi Joelinton von Newcastle United - der von 2016 bis 2018 auch für Rapid auf Torejagd (21 Treffer in 79 Spielen) ging - wurde heuer schon zum zweiten Mal eingebrochen. Bereits im Januar war sein Anwesen in Darras Hall von Dieben heimgesucht worden. Der Spieler teilte auf Social Media mit, dass "nichts Wertvolles mehr hier ist" und betonte, dass seine Familie an erster Stelle stehe: „Unser größtes Anliegen ist die Sicherheit der Familie und dass unsere Kinder ohne Angst aufwachsen können.“

Joelinton erhielt einen Sicherheitsalarm auf seinem Handy und meldete sofort, dass drei Männer in sein leerstehendes Haus eingebrochen seien. Während er sich mit seiner Partnerin und den drei Kindern nicht zu Hause befand, wurde die Polizei alarmiert und ein Hubschrauber zur Suche eingesetzt, jedoch waren die Täter bereits verschwunden.

Joelinton ist nicht der einzige Premier-League-Profi, der in den letzten Monaten Opfer von Einbrüchen wurde. Auch Alexander Isak, Teamkollege von Joelinton, hatte im April einen Einbruch in seinem Haus in Northumberland zu verzeichnen. Ebenso wurde das Haus von Jack Grealish letzte Weihnachten von Dieben heimgesucht, die Schmuck im Wert von rund einer Million Euro stahlen. Zudem erlebte Kevin De Bruyne ebenfalls im Dezember einen Einbruch in seine belgische Villa.