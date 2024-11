FIFA plant revolutionäre VAR-Alternative: Trainer sollen Entscheidungen beeinflussen!

FIFA arbeitet an einer neuen Technologie, die den VAR ersetzen könnte. Trainer erhalten das Recht Video-Überprüfungen anzufordern!

Im Fußball bahnt sich eine Revolution an! Nach Kritik an der bisherigen VAR-Technologie arbeitet die FIFA an einem neuen System, das den Schiedsrichterentscheidungen auf eine innovative Weise helfen soll. Pierluigi Collina, Präsident des FIFA-Schiedsrichterkomitees, kündigte an, dass das neue System nicht als Ergänzung, sondern als Alternative zu VAR konzipiert wird.

Technische Neuerung: Coaches bekommen das Wort

Besonders spannend: Das neue Modell sieht vor, dass Trainer – ähnlich wie in anderen Sportarten – ein begrenztes Recht auf Video-Überprüfung ihrer Entscheidungen erhalten. Damit will man verhindern, dass das Spiel durch zu viele Unterbrechungen ins Stocken gerät. Die Trainer können somit in bestimmten Situationen selbstständig eingreifen, ohne dass das ganze Spielgeschehen durch ständige VAR-Überprüfungen gestört wird.

Testphase läuft bereits

Der neue Ansatz wurde bereits bei den U-20- und U-17-Weltmeisterschaften der Frauen getestet und soll nach positiver Rückmeldung in Zukunft auch in anderen großen Turnieren erprobt werden. Ein weiterer Vorteil des Systems: Es wird mit weniger Kameras auskommen, wodurch die Analysezeiten verkürzt werden sollen. Eine vielversprechende Neuerung, die den Fußball der Zukunft möglicherweise schneller und dynamischer machen könnte!