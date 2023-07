Fix: Sabitzer wechselt zu Borussia Dortmund

Die Transfer-Sensations ist perfekt: Marcel Sabitzer wechselt von Bayern München zu Borussia Dortmund.

Die Spatzen pfiffen es bereits in den letzten Tagen von den Dächern, nun ist es fix: Marcel Sabitzer wird in Zukunft für Borussia Dortmund auflaufen. Noch am Sonntag nahm der ÖFB-Star an der Mannschafts-Präsentation des FC Bayern München teil, am Montag flog er bereits zum Medizincheck nach Dortmund. Beim BVB unterschreibt er einen Vertrag bis zum Jahr 2027. „„Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen“, so der ÖFB-Star.

ÖFB-Star soll Bellingham ersetzen

Rund 19 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen beträgt die Ablösesumme für den 29-Jährigen, der bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Doch in München konnte sich Sabitzer seit seinem Wechsel von RB Leipzig nie richtig durchsetzen. Insgesamt kam er auf 54 Pflichtspiele, erzielte zwei Treffer. Schon im Frühjahr war er von den Bayern an Manchester United verliehen. Dort zeigte er mit starken Leistungen auf. Auch Klubs aus Italien und England zeigten an Sabitzer Interesse. In Dortmund soll er nun die Lücke füllen, die nach dem Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist.

Sabitzer trifft auf seinen Ex-Verein

Sabitzer, soll so rasch wie möglich zur Mannschaft stoßen. Das Team ist seit gestern auf zehntägiger USA-Reise. Da könnte es am 31. Juli (3 Uhr) in Las Vegas für Sabitzer zum Wiedersehen mit Manchester United kommen. Bereits zuvor trifft Dortmund in San Diego auf die San Diego Loyal (28. 7., 4.30 Uhr) und am 3. August (2.30 Uhr) steht in Chicago noch der Test gegen Chelsea auf dem Programm.