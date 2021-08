Der Transfer ist fix: Marcel Sabitzer unterschreibt bei Bayern München bis 2025.

Das wochenlange Hin- und Her hat ein Ende: Der FC Bayern hat den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer verpflichtet. Die Münchner zahlen rund 15 Millionen Euro Ablöse für den bisherigen Leipzig-Kapitän, Sabitzer unterschreibt einen Vierjahresvertrag und soll bei den Münchnern in die Fußstapfen von David Alaba, der zuletzt zu Real Madrid wechselte, treten.

ÖFB-Star unterschreibt bis 2025

Der 27-Jährige kommt von RB Leipzig, wo er bereits unter Trainer Julian Nagelsmann gespielt hat. Sabitzer erhält einen Vertrag bis 2025. Der Offensivspieler wird beim deutschen Rekordmeister mit der Rückennummer 18 auflaufen. Sabitzer freut sich: „Ich bin sehr glücklich, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für diesen Verein geben, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen.“

Auch der Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, Oliver Kahn, freut sich über den Transfer: "Marcel Sabitzer bringt alles mit, was ein Spieler für den FC Bayern braucht. Er wird außerdem keine lange Eingewöhnungszeit benötigen, weil er mit der Philosophie unseres Trainers Julian Nagelsmann bereits bestens vertraut ist.“

Sabitzer sagt für ÖFB-Team ab

Wenige Stunden vor seiner Unterschrift in München musste Sabitzer für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele absagen. Der 54-fache Teamkicker laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich, fällt zumindest für die Auswärtsspiele am Mittwoch in Moldawien und am Samstag in Israel aus. Sein Einsatz am 7. September zu Hause gegen Schottland ist hingegen noch offen.