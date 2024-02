Foda unmittelbar vor neuem Nationalteam-Engagement

Seit September 2022 ist Franco Foda arbeitslos. Knapp anderthalb Jahre später sieht sich der Ex-ÖFB-Teamchef mit neuen Herausforderungen konfrontiert - und zwar beim Nationalteam des Kosovo.

Über viereinhalb Jahre (2017-2022) schwang Franco Foda das Trainerzepter beim ÖFB. In dieser Zeit konnte der Deutsche beachtliche Erfolge verbuchen, darunter den historischen Einzug der rot-weiß-roten Mannschaft ins Achtelfinale bei der EURO 2021. Nach einem kurzen Intermezzo als Trainer des FC Zürich (Juli bis September 2022) zog sich der 57-Jährige jedoch aus dem Fußballgeschehen zurück und gönnte sich eine Auszeit.

Kosovo statt Millionen-Wüste

Damit soll nun aber Schluss sein. Denn wie die "Salzburger Nachrichten" berichteten steht Foda kurz vor einem Comeback als Nationaltrainer. Nämlich nicht wie bereits berichtet in der Wüste von Saudi Arabien, sondern in Kosovo. Die Verhandlungen mit dem FIFA-Weltranglisten-111., die im Sommer knapp die EM-Quali verpassten, sollen bereits weit fortgeschritten sein. Erst am Montag soll Foda mit einem aus Pristina kommenden Flugzeug in Wien gelandet sein. Dazu erklärte der Ex-Sturm-Graz-Trainer erst kürzlich: "Ich wollte abschalten und wieder neue Energie tanken. Jetzt bin ich wieder bereit für eine neue Aufgabe. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen bereits erwartet.