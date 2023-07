Franzosen berichten: Adi Hütter wird AS-Monaco-Coach

Wie die gut informierte französische Zeitung L'Equipe berichtet soll sich AS Monaco und Adi Hütter auf einen Vertrag geeinigt haben. Der Österreicher soll nach einer Horror-Saison das Team aus dem Fürstentum wieder an die Spitze führen.

Adi Hütter soll die AS Monaco wieder nach Europa führen. Der 53-jährige Vorarlberger soll die Nachfolge von Philipee Clement antreten, unterdem der Fürstentum-Klub in der abgelaufenen Saison in der französischen Ligue 1 nur Sechster wurde.

Zwar ist noch nichts unterschrieben, aber die Bosse haben sich festgelegt: Hütter soll der neue starke Mann am Mittelmeer werden. Unter Clement konnte man an den letzten sieben Spieltagen nur einen Punkt holen, zu wenig für das Team mit Stars, wie Ex-Bulle Mohamed Camara oder dem deutschen Kevin Volland.

Vor allem die Red-Bull-Vergangenheit Hütters soll die Verantowrtlichen überzeugt haben, sich für den Österreicher zu entscheiden. Nachdem sich beide Seiten bereits einig sein sollen, ist die Vorstellung bereits mitte nächster Woche in Monte Carlo geplant.