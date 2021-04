Der FC Barcelona ist am Montag in der spanischen Fußball-Liga bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Atletico Madrid herangerückt

Die Katalanen gewannen das Heimspiel gegen Real Valladolid dank eines Volley-Treffers von Ousmane Dembele in der 90. Minute mit 1:0. Die Gäste agierten nach der Roten Karte für Oscar Plano ab der 79. Minute in Unterzahl. Am kommenden Samstag steigt in Madrid der "Clasico" zwischen dem Dritten Real und Barcelona.