Austria erkämpft 1:1 gegen Galatasaray

Fußball-Vize-Meister Sturm Graz hat am Freitag gleich zwei Testspielsiege eingefahren.

Zunächst schlug die Truppe von Trainer Christian Ilzer in Messendorf Partizan Belgrad 2:1, wobei Jakob Jantscher als Torschütze via Elfmeter in Erscheinung trat. Danach behielten die Grazer in Friedberg gegen Aris Limassol mit 2:0 die Oberhand. Die Austria spielte in einem "Auswärtsspiel" in Wien 1:1 gegen Galatasaray Istanbul. Der LASK besiegte Debrecen in Pasching mit 4:2.

Für die Austria traf Vizekapitän James Holland in der 49. Minute mit einem leicht abgefälschten Schuss. Matteo Meisl sah nach einem Einschreiten als letzter Mann gegen Dries Mertens die Rote Karte (75.), der Ausgleich gelang den Gästen durch Baris Yilmaz in der 83. Minute. Bei Galatasaray spielte ÖFB-Legionär Yusuf Demir als Teil des Offensiv-Dreiecks bis zur 61. Minute, ehe er für Mertens den Platz verlassen musste. Zumeist agierte der 20-Jährige leicht hängend zentral, kam jedoch auch über die Seiten.

Generali Arena statt Violett in Orange getaucht

Auffallend war sein Schuss aus guter Position in der 5. Minute, der abgeblockt wurde. In der 16. Minute flog ein weiterer Schuss des Linksfußes über das Tor. Der unfreundliche Empfang des Austria-Anhangs für den Ex-Rapidler verhallte in der Generali Arena, denn die war statt in Violett diesmal in Orange getaucht. Die überwiegende Mehrheit der 9.800 Gäste im Stadion drückte den Türken die Daumen. Über den Livestream auf dem YouTube-Kanal von Galatasaray sahen zusätzlich phasenweise über 300.000 User zu.

Neuzugang Szymon Wlodarczyk und William Böving erzielten unterdessen die Treffer für Sturm gegen die Zyprioten aus Limassol. Trainer Ilzer war trotzdem nicht zu 100 Prozent glücklich. "Es war ein intensiver Testspieltag. Ich bin heute nicht rundum zufrieden, da ich ein paar Dinge gesehen habe, die wir in den nächsten Wochen noch verbessern müssen."

Lask mit Problemen im ersten Durchgang

Für den LASK traf neben Robert Zulj, Marin Ljubicic und Branko Jovicic mit Elias Havel ebenfalls eine Neuverpflichtung. "Im ersten Durchgang haben wir uns schwergetan durchzukommen. Im zweiten Durchgang waren wir dann wesentlich griffiger", resümierte Neo-Trainer Thomas Sageder.

Die WSG Tirol gewann unterdessen in Wattens gegen den deutschen Drittligisten Sandhausen 2:1. Nik Prelec schoss die Silberberger-Elf beim ersten Auftritt im neuen Heimtrikot mit einem Doppelpack zum Sieg. Eine 1:2-Testspielniederlage kassierte hingegen der WAC in Wolfsberg gegen Al Hilal.