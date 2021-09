16 Punkte hinter Bullen? Indiskutabel!

Der Elfmeter ist für mich fraglich, meiner Meinung nach ist er nicht zu geben.

Wimmer zieht zurück, Adeyemi macht viel mehr draus, als es eigentlich ist. Rapid hätte sich aufgrund der sehr guten Abwehrleistung ein Unentschieden verdient. Schlussendlich ist es nicht dazu gekommen. Entscheidend war der Elfmeter. Davor ist Rapid defensiv sehr gut gestanden, hat aber leider die eigenen Umschaltmomente zu wenig ausgenützt. Davon kann man sich jetzt aber nichts kaufen, unterm Strich steht die nächste Niederlage.

Der Trainer ist immer der ärmste Hund

Nun liegen die Hütteldorfer als Neunter schon 16 Punkte hinter Salzburg -das ist indiskutabel. Der Start ist völlig in die Hosen gegangen. Natürlich werden die Rufe nach einem Trainerwechsel jetzt nicht leiser werden. Der Trainer ist in so einer Situation immer der ärmste Hund, es erwischt immer ihn. Aber so ist das Geschäft. Egal wie es für Kühbauer weitergeht: Jetzt muss man mal versuchen zu punkten. Man muss versuchen, Spiele zu gewinnen, damit man nach vorne kommt in der Tabelle. Sie müssen so schnell wie möglich versuchen zu gewinnen, um Selbstvertrauen und Moral wieder zu heben.