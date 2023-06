Altach-''Retter'' Schmidt spielt zum Abschluss um seine Zukunft

Der SCR Altach, die Premier League oder doch etwas ganz anderes: Für Trainer Klaus Schmidt wird sich die Zukunftsfrage nach dem erreichten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bald klären.

Im März übernahm der 55-Jährige bei den Vorarlbergern die Rolle als "Feuerwehrmann", mit Erfolg. "Der Verein ist an mich herangetreten, ob ich mir eine Zukunft vorstellen kann. Das ist eine Ehre. Das lasse ich mir seit ein paar Tagen durch den Kopf gehen", sagte Schmidt am Donnerstag.

Schmidt war zuletzt auch als Co-Trainer von Adi Hütter bei dessen nächster Station im Gespräch. "Wer will nicht nach England?", sagte er vor wenigen Tagen in der Sendung "Talk und Tore" bei Sky. Ex-Gladbach-Coach Hütter wird immer wieder mit Clubs auf der Insel in Verbindung gebracht, Schmidt könnte aber auch Altach treu bleiben. Die Vorarlberger wollen sich nach einer schwierigen Saison und der missglückten Ära mit Ex-Trainer Miroslav Klose und seit Donnerstag Ex-Sportdirektor Georg Festetics neu aufstellen.

Die sportliche Leitung wird nach dem letzten - bedeutungslosen - Saisonspiel in der Qualifikationsgruppe bei der WSG Tirol am Freitag (ab 19.30 Uhr im Sport24-Liveticker) nun Roland Kirchler übernehmen. Schmidt wird sich in Innsbruck mit dem früheren ÖFB-Teamspieler treffen und sich nach einem Vier-Augen-Gespräch entscheiden. "Es hängt davon ab, wie wir aufeinander zugehen. Ich kenne ihn von meiner Zeit bei Wacker Innsbruck. Ich war Cheftrainer und er hat gerade die Akademie übernommen", erzählte Schmidt.

Die erfolgreiche Mission Klassenerhalt hinterließ bei Schmidt jedenfalls Spuren, im positiven Sinn. "Diese Reise mit der Mannschaft hat sehr viel mit mir gemacht. Ich hatte jeden Tag im Training das Gefühl, dass wir gut zusammenpassen. Wenn man so ein Ziel schafft, wenn man die Herzlichkeit der Leute hier aufnimmt und spürt, dass man gern gesehen ist, dann wird's zach", sagte der Steirer mit Blick auf seine Entscheidung und lachte. Routinier Emanuel Schreiner, der nach zehn Jahren in Altach seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Steyr verlegen wird, stärkte Schmidt den Rücken: "Er hat genau das mitgebracht, was unserer Mannschaft in dieser Situation gefehlt hat", sagte der 34-Jährige.

Schmidt habe es einfach gehalten und die Burschen richtig motiviert. "Es war bei uns leider oft sehr, sehr ruhig und da ist der Coach genau der Richtige, der auch einmal in den Arsch tritt und Gas gibt, damit sie aufwachen", ergänzte der in dieser Saison lange verletzte Schreiner. Klose war eher für seine ruhige, analytische Art bekannt. Unter dem Ex-Weltmeister aus Deutschland hatten die Altacher den Grunddurchgang auf dem letzten Platz beendet.

Für Schmidt steht am Wochenende noch ein weiteres Highlight auf dem Programm. Am Sonntag kämpft der GAK in Dornbirn im Fernduell gegen Blau Weiß Linz um den Aufstieg in die Bundesliga, der langjährige Co-Trainer der Grazer wird die Daumen drücken. "Der Klaus Schmidt wird sich den roten Schal umhängen und auf der Birkenwiese stehen. Das lass' ich mir zum Unmut meiner Frau natürlich nicht entgehen", kündigte er an. "Ich hoffe, dass ich dort einen Spritzer bekomme, wenn der GAK aufsteigt." Schmidt war zwar auch Trainer von BW Linz und habe dort eine "super Zeit" gehabt, die acht Jahre beim GAK wiegen aber schwerer. "Wäre der Verein 2007 nicht in Konkurs gegangen, wäre ich wahrscheinlich heute noch dort."

Mögliche Aufstellungen

WSG Tirol - SCR Altach (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 19.30 Uhr, SR Schüttengruber).

Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (h), 0:0 (a), 0:1 (a)

WSG: Ozegovic - Jaunegg, Bacher, Okungbowa, Stumberger - Üstündag, Müller, Naschberger, Ertlthaler - Forst, Prica

Es fehlt: Sabitzer (Jochbeinbruch), F. Oswald (Bandscheiben-OP), Schulz (Muskelverletzung), Ogrinec (Kapselverletzung), Sulzbacher (Muskelfaserriss)

Altach: Casali - Mischitz, L. Gugganig, Ndiaye, Herold - Abdijanovic, Aigner, Jäger - Bukta, Bischof, Balic

Es fehlen: Strauss (Wadenmuskel-Zerrung), Edokpolor (Fieber), Thurnwald (Ermüdungsbruch), Bähre (Unterschenkel), Reiter (Kreuzbandriss)