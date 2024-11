Schlusslicht Altach fordert Leader Sturm Graz

Nach einer kräftezehrenden Champions-League-Woche tritt Sturm Graz beim Tabellenletzten Altach an. Die Grazer gehen als klare Favoriten ins Spiel, doch Altach will vor heimischer Kulisse überraschen.

Auch nach intensiven Europacup-Einsätzen bleibt Sturm Graz in der Bundesliga kaum angreifbar. Unter Interimstrainer Jürgen Säumel gelangen zuletzt ein 7:0 gegen Klagenfurt und ein historischer Sieg gegen Girona in der Champions League. Der Tabellenführer ist am Samstag (17.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) klarer Favorit gegen Schlusslicht Altach, das bisher noch keine Punkte unter dem neuen Coach Fabio Ingolitsch holen konnte.

Die Altacher kämpfen weiterhin mit ihrer Effizienz. Seit Ingolitsch das Ruder übernommen hat, gab es in fünf Partien nur ein Remis (2:2 gegen Klagenfurt). Trainer Ingolitsch betonte: „Unser Problem ist, dass wir die Leistung nicht über 90 Minuten halten können.“ Besonders in der Schlussphase zeigt sich die Schwäche der Rheindörfler: Fünf der letzten neun Gegentore kassierte Altach nach der 80. Minute. „Wir laufen jetzt im Schnitt 10 Kilometer mehr als vorher. Das macht sich bemerkbar, aber wir brauchen noch Zeit“, erklärte der Trainer, der die Winterpause für weitere Verbesserungen nutzen will.

Sturm Graz: Fokus trotz Erfolg

Bei Sturm Graz herrscht dagegen Aufbruchsstimmung. Interimstrainer Säumel führt seine Mannschaft mit einer beeindruckenden Serie, doch der Fokus bleibt klar: „Wir müssen unsere Grundtugenden abrufen.“ Trotz der Belastung aus der Champions League erwartet der Coach ein intensives Spiel: „Altach wird uns das Leben schwer machen.“

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rückkehr der Führungsspieler Gregory Wüthrich und Jon Gorenc Stankovic. Beide sind wieder einsatzbereit, doch ihre Vertretung, wie etwa Tochi Chukwuani, hat zuletzt starke Leistungen gezeigt.

Bilanz spricht für Sturm

Die Statistik untermauert die Favoritenrolle der Grazer: In den letzten zwölf Gastspielen in Altach verloren sie nur einmal. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2022 endete mit einem knappen 1:1. Doch Altach ist längst keine Heimmacht mehr. In 15 Heimspielen 2024 gelang nur ein einziger Sieg.

Altach-Spieler Vesel Demaku zeigte sich dennoch optimistisch: „Der Favorit ist klar Sturm, aber wir können ein unangenehmer Gegner sein.“ Nicht dabei sein wird Altachs Top-Torjäger Gustavo Santos, der aufgrund von Wechselabsichten aus dem Kader gestrichen wurde.

Mögliche Aufstellungen

SCR Altach - SK Sturm Graz

Stadion: Altach, Cashpoint-Arena

SR: Altmann

Altach: Stojanovic - Estrada, L. Gugganig, Koller, Ouedraogo - Demaku, Jäger, Kameri, Fadinger - Gebauer, Fridrikas

Es fehlen: Santos (disziplinäre Gründe), Bahloul (rekonvaleszent), Tietietta (Kreuzbandriss)

Sturm: Chudjakow - Gazibegovic, Aiwu, Wüthrich, Karic - Gorenc Stankovic - Horvat, Böving, Kiteishvili - Yardimci, Jatta

Es fehlen: Scherpen (Knie-OP), Borkovic (rekonvaleszent)

Saisonergebnis 2024/25: 1:2 (a)