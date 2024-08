Austria im Ländle voll gefordert

Sieben Punkte aus den jüngsten drei Runden: Die Wiener Austria ist nach einem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga in Fahrt gekommen.

Mit einem Auswärtssieg beim SCR Altach am Sonntag (17 Uhr im sport24-Liveticker) wollen die viertplatzierten Favoritner auch nach der 5. Runde vorne dranbleiben. Die Vorarlberger haben als Sechster einen Zähler weniger auf dem Konto. Sie können aufgrund ihres frühen ÖFB-Cup-Outs ausgeruht antreten, die Wiener zogen am Mittwoch mit viel Mühe in die 3. Runde ein.

Beim 3:2 in Oedt bekleckerte sich die Austria nicht mit Ruhm. Erst ein verwandelter Foul-Elfmeter von Manfred Fischer nach dem Ausgleich sicherte in der 83. Minute den Aufstieg. Der Kapitän war erst zur Pause eingewechselt worden, zahlreiche Stammkräfte wurden zum Teil geschont. Die Startaufstellung war im Vergleich zum Heim-2:1 in der Liga gegen den LASK an acht Positionen verändert.

Dragovic als "Königstransfer"

Abwehr-Star Aleksandar Dragovic kam gar nicht zum Einsatz. Altach-Trainer Joachim Standfest machte im Ex-ÖFB-Teamspieler einen wichtigen Baustein im Austria-Spiel aus. "Er ist der Königstransfer, wenn man an seine fantastische Karriere denkt, und daran, dass er alleine so viel wie drei oder vier Spieler gemeinsam bei uns verdient. Er hat Strahlkraft, bringt sehr viel Stabilität und Routine rein. Man merkt, dass die Austria mit ihm deutlich mehr Überzeugung im Spiel hat."

Gute Altach-Bilanz gegen Austria

Die Altacher könnten erstmals seit Mai 2021 zwei Heimsiege in Folge feiern. Ganz überraschend wäre das nicht, konnten die Altacher mit 16 Siegen doch gegen die Austria öfter gewinnen als gegen jeden anderen Oberhausclub. Zuletzt gab es ein 1:2 bei Sturm Graz - nach zwei Siegen in Folge. Das habe keine negativen Spuren hinterlassen. "Wir haben gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können", hob der Altach-Coach das Positive hervor.

SCR Altach - FK Austria Wien (Altach, Cashpoint Arena, SR Hameter)



Altach: Stojanovic - Estrada, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Strunz, Santos, Fadinger

Austria: Sahin-Radlinger - Ranftl, Dragovic, Galvao, Perez Vinlöf - Barry, Fischer - Gruber, Fitz, Malone - Prelec