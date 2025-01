Hammer-Gerücht: Holt Austria Klagenfurt diesen Fußball-Influencer?

Er hat 7,5 Millionen Follower auf YouTube, Instagram und TikTok – und mit einem Marktwert von 200.000 Euro ist er einer der wertvollsten vereinslosen deutschen Fußballern! Jetzt soll Austria Klagenfurt an ihm dran sein.

Gemeint ist Fußball-Influencer und Ex-Hertha-Star Nader Jindaoui! Seit rund einem halben Jahr ist der 28-Jährige, der durch Videos mit seiner Frau Luisa und den gemeinsamen Kindern zum Social-Media-Star wurde, ohne Verein. Doch nun soll die Entscheidung gefallen sein. Laut "BILD" ist Austria Klagenfurt einer von drei möglichen Vereinen. Die Auflösung? Die gibt’s am Sonntagabend in Jindaouis neuem YouTube-Video.

Zur Erinnerung: Nach starken Auftritten bei der U23 erfüllte sich für Nader Jindaoui ein Traum – der Stürmer lief im DFB-Pokal gegen den HSV und Osnabrück mit den Profis im Olympiastadion auf. Einen Profivertrag gab’s am Ende jedoch nicht. Jetzt kommt Austria Klagenfurt ins Spiel. Der Tabellenzehnte, trainiert von Trainerlegende Peter Pacult, soll Jindaoui einen Vertrag bis 2027 angeboten haben. Doch: Sollte der Influencer unterschreiben, würde er zunächst zu Partnerklub FC Viktoria 1889 Berlin ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

»Transfers geben wir selbst bekannt«

Die Kärntner haben sich bereits zu dem Gerücht geäußert: Auf Instagram schrieb Austria Klagenfurt am Mittwochabend: „Schon sehr interessant, was in großen Medien über Nader Jindaoui und einen möglichen Wechsel nach Klagenfurt zu lesen ist… Aber Transfers geben wir am liebsten selbst bekannt. Also, folgt unseren Kanälen! Was wir sagen können: In Waidmannsdorf hat er schon mal gekickt, für Hertha BSC beim Wörthersee-Cup im Winter 2022.“ Ein Dementi hört sich anders an!

Doch auch zwei andere Optionen sollen auf dem Tisch liegen: Ein Wechsel in die USA steht im Raum – Jindaoui absolvierte im Herbst 2024 ein vierwöchiges Probetraining bei LA Galaxy. Außerdem wird über eine Rückkehr zur U23 von Hertha spekuliert. Es bleibt also spannend